Назвали роль "Интера" в планах Кремля

На концерте телеканала "Интер" ведущий Андрей Доманский называет героев Украины "фашистскими преступниками". Фото: открытые источники

Конечная цель Москвы - чтобы Украины не было. "Интер" по заданию северного врага работает именно на это.

Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий.

Здесь вопрос только в одном человеке - Петру Порошенко. У которого есть отношения с Фирташем и Левочкиным. Это система ненападения друг на друга - они его не критикуют, а президент не делает ничего против них.

На российские деньги и по российскому заданию фактически уничтожают государство. Получается, Порошенко или не понимает этого. Или понимает и ничего в этом плохо не видит.

С "Интером" пытались воевать в сессионном зале еще три года назад. Когда внесли законопроект о возможном отзыве лицензии с телерадиоорганизаций, с которыми связаны граждане страны-агрессора. Человек может напрямую не владеть акциями, но контролирует их. Документ не прошел из-за отсутствия поддержки президентской фракции.

На российские деньги и по российскому заданию фактически уничтожают государство

Президент может тихо, кулуарно позвать в кабинет генерального прокурора и председателя СБУ. Сказать: разорвите бизнес Левочкина и Фирташа, их финансирование из Москвы. И никакого бы "Интера" не было. Это, как и каждый большой телеканал, неприбыльная организация - убыточная. Одно дело, когда в телеканал вкладывает какой-никакой но украинский олигарх, другое - когда деньги идут из РФ через украинские "прокладки".

Конечная цель кукловодов из Москвы - чтобы Украины не было. "Интер" работает именно на это, раздуть новую фазу конфликта. Чтобы можно было ввести куда-то "зеленых человечков", под видом так называемых протестов устроить российские провокации. А сети для этого в Украине остались.

У нынешней элиты мало понимания государства, как ценности. Когда деньги Медведчука инвестируются в партии - это война. Потому что во власть хотят привести людей, которые потом сдадут Украину. Но наши некоторые лидеры рассматривают это, как политику. И думают, что могут с Бойко, Фирташем и Левочкиным договориться и им от этого будет хорошо. Нет, им будет очень плохо, потому что это не самостоятельные игроки. Есть Кремль", - сказал нардеп.

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Телеканал "Интер" 9 мая планирует транслировать концерт, в котором ведущие называют героев Украины "фашистскими преступниками". Соответствующее видео появилось в сети. В ролике телеведущий Андрей Доманский говорит: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице".