Назвали радиостанции, где меньше песен на украинском

На 100% на украинском песни выходят в эфире "Країна ФМ" и "Українське радіо". Фото: pixabay.com

Самую низкую долю украиноязычных песен имеют радиостанции "Шансон" и "П'ятниця" - 39-38%.

Об этом свидетельствует сентябрьский мониторинг Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает "Детектор медіа"

Каждая радиостанция в прошлом месяце придерживалась языковой квоты не менее 60% передач на государственном языке и не менее 35% песен на украинском.

На 100% на украинском песни выходят в эфире "Країна ФМ" и "Українське радіо". А "Радіо "Промінь" и "Радіо "Культура" имеют долю 83-84%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Netflix запустил украинскую версию своего сервиса

На государственным языке программы ведутся в шести радиостанций - "Країна ФМ", "Українське радіо", "Люкс ФМ", "Радіо "Промінь", "Радіо "Культура", "Kiss FM".

В остальных вещателей также высокие показатели, которые не пересекают отметки ниже 70%. У "П'ятниця" – 90%, "ХІТ ФМ" – 80%, "Шансон" – 79%, "Радіо НВ" – 78%, "Перець ФМ" – 77%, "Наше радіо" и "Мелодія" – 75%, "Русское радио – Україна" – 73%.

Однако при этом, по словам члена регулятора Елены Ницко, в сентябре снизилась доля украиноязычных песен и программ.

В общественных радиостанций - Радіо "Культура" и "Радіо "Промінь", которые в августе показали высокие показатели, в сентябре количество песен уменьшилось в обеих на 16%.

Систематическое нарушение телевизионными каналами языкового закона является основанием для возможного применения санкций, сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.