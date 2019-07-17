Назвали политика, который имеет наибольше Facebook-ботов

Аналитики нашли в Зеленского 27926 аккаунтов ботов ФОТО: Pexels

Наибольшее количество Facebook-ботов на персональной странице среди украинских политиков имеет президент Владимир Зеленский.

Таковы результаты исследования проекта VoxUkraine, проведенного с 1 мая по 8 июля.

Аналитики нашли в Зеленского 27926 аккаунтов ботов. На втором месте по количеству ботов предыдущий президент Петр Порошенко - 20065 ботов, на третьем Святослав Вакарчук - 823, на четвертом Юлия Тимошенко — 821 бот. О премьере Гройсмана пишут 717 ботов.

В солидера "Оппозиционная платформв - За жизнь" Вадима Рабиновича наибольше ботов в комментариях - 45%, чуть меньше у нардепа Евгения Мураева - 39% и лидера националистов Руслан Кошулинский - 36%. Меньше ботов в комментариях Ирины Геращенко - 0,02%, нардепа Семена Семенченко - 0,12% и Виталия Кличко - 0,13%.

VoxUkraine отмечает, что боты могут принадлежать не только политику, о котором они пишут. Принадлежность ботов в пределах исследования не определяли.

Тимошенко стала единственным политиком, у которого количество положительных комментариев преобладала над отрицательными. Для сравнения, у Тимошенко 46% положительных комментариев от ботов, тогда как Зеленского - 24%. Больше всего негативных комментариев от ботов имеет Гройсман, немного меньше в Вакарчука.

Отдельно также выделили ботов-актуализаторов, которые не хвалят и не критикуют, а имеют мне повысят упоминаемость политика. Таких больше у Зеленского и Порошенко.

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В начале мая социальная сеть Facebook анонсировала изменение дизайна и смещение акцента с новостной ленты на сториз, группы и события.