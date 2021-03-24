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среда, 24 марта 2021 18:23

Назвали победителя выборов ректора КНУ, где проиграл Литвин

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Назвали победителя выборов ректора КНУ, где проиграл Литвин
Выборы ректора проходили в среду. Фото: Facebook

Новым ректором Киевского национального университета им. Тараса Шевченко стал Владимир Бугров, сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на источники.

Бугрова поддержали 75% тех, кто участвовал в выборах.

Голосование 2-го тура продолжалось с 09:00 до 15:00 23 марта. Явка по состоянию на 15:30 составила 63%.

53-летний Владимир Бугров - философ, педагог, проректор по научно-педагогической работе КНУ.

В 1991 году поступил в аспирантуру на кафедре философии философского факультета КНУ, которую окончил в 1995-м по специальности "онтология, гносеология, феноменология".

Был ассистентом кафедры философии и методологии науки. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Язык и символ в контексте проблемы понимания". Работал заместителем декана философского факультета. Профессор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интервью Владимира Бугрова "Газета по-українски"

На прошлой неделе проходил 1-й тур выборов ректора КНУ. Бывший спикер ВР Владимир Литвин их проиграл, заняв 4-е место.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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