Назвали победителя выборов ректора КНУ, где проиграл Литвин

Выборы ректора проходили в среду. Фото: Facebook

Новым ректором Киевского национального университета им. Тараса Шевченко стал Владимир Бугров, сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на источники.

Бугрова поддержали 75% тех, кто участвовал в выборах.

Голосование 2-го тура продолжалось с 09:00 до 15:00 23 марта. Явка по состоянию на 15:30 составила 63%.

53-летний Владимир Бугров - философ, педагог, проректор по научно-педагогической работе КНУ.

В 1991 году поступил в аспирантуру на кафедре философии философского факультета КНУ, которую окончил в 1995-м по специальности "онтология, гносеология, феноменология".

Был ассистентом кафедры философии и методологии науки. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Язык и символ в контексте проблемы понимания". Работал заместителем декана философского факультета. Профессор.

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На прошлой неделе проходил 1-й тур выборов ректора КНУ. Бывший спикер ВР Владимир Литвин их проиграл, заняв 4-е место.