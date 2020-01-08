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среда, 08 января 2020 18:19

Назвали наибольших "бунтарей" среди депутатов

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Назвали наибольших &quot;бунтарей&quot; среди депутатов
Лидирует в списке Петр Порошенко. ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

Чаще всего против решения фракции в Верховной Раде голосуют депутат "Европейской солидарности" Петр Порошенко и "Слуги народа" Александр Дубинский.

Об этом свидетельствуют данные с платформы "Дорогие депутаты", которая отслеживает голосование депутатов.

Порошенко голосует против фракции в 67% случаев, Дубинский – в 65%. Это 869 и 639 раз соответственно.

"С 10 голосований они в шести случаях голосовали не так, как их фракция", – указывает проект в Facebook.

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На третьей позиции ныне внефракционный, избранный по списку "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

Посмотреть уровень "бунтарности" депутатов можно здесь.

По меньшей мере 15 нардепов кнопкодавили 45 раз за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году.

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