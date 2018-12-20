Назвали кандидатов, которые заказали политической рекламы больше всех

Чаще всех политическую "джинсу" в украинских интернет-СМИ заказывают Юлия Тимошенко (25%) и Оппозиционная платформа - За жизнь, от которой в президенты будет баллотироваться экс-регионал Юрий Бойко (23%).

Заказные материалы обычно публикуются как скрытая реклама или антиреклама в виде новостей, аналитики, авторских тестов или телепрограмм. Об этом свидетельствуют результаты исследования контента 10 онлайн-ресурсов, проведенного Институтом массовой информации.

Автор: ИМИ ЯндексПереводчикТЕКСТСАЙТКАРТИНКА Войти УКРАИНСКИЙ Лідери замовних публікацій у ЗМІ32 / 10000 РУССКИЙ Перевести вGoogleBing Лидеры заказных публикаций в СМИ Установите приложение на смартфон и работайте офлайн +Установить Переводчик Переводите в Яндекс.Браузере '1234567890-= йцукенгшщзхїґ фівапролджє ячсмитьбю. УКРАИНСКИЙ Ru Мобильная версияРазработчикамПользовательское соглашениеПомощьУчастие в исследованиях© 2011–2018 «Яндекс»

"В национальных интернет-медиа стартовала предвыборная кампания, в отличие от региональных медиа, где пока царит тишина. Только в течение одной недели ноября в 10 популярных интернет-СМИ эксперты ИМИ насчитали 284 материала с признаками заказа, 71% которых имели политическое направление", - сказано в исследовании.

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Наиболее часто заказные материалы в виде новостей, аналитики, авторских тестов или телепрограмм выпускали такие ресурсы как Обозреватель (65 материалов) и сайт канала 112 Украина (46 материалов), против которого ранее СНБО ввела санкции за антиукраинскую деятельность.

В августе назвали лидерами по заказу в интернете "джинсы" Виктора Медведчука и УПЦ МП.