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воскресенье, 20 декабря 2020 20:23

Назвали главную проблему Украины

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Назвали главную проблему Украины
Политолог Алексей Полегкий определил главную проблему Украины. Фото: Тарас Подолян

Коррупция является скорее симптомом и следствием, чем главной проблемой Украины, говорит философ Алексей Полегкий.

"Порядок ограниченного доступа - самый распространенный в истории тип общественного устройства, что строится на неравном распределении ресурса. Такое определение дает американский экономист Дуглас Норт. Привилегированные группы действуют по принципу "друзьям все - врагам закон". Проблемой таких стран является передача власти. Когда она меняется, конструкция ломается. Мирные преобразования в этих государствах происходят редко. Потому правовая система не является независимой. Общества с открытым доступом опираются на институты. Большинство стран мира относится к так называемым природным государствам, среди них - постсоветские. И только 25 - в порядке открытого доступа. Именно они экономически и политически успешны.

Революция достоинства должна была не только подтолкнуть Украину на европейский путь или избавиться колониального прошлого. Но и выделить причину экономической отсталости и социального неравенства. А это общество закрытого доступа. Должны были открыть его. И не выполнили.За семь лет произошли некоторые изменения. Но воспроизводимость системы оказалась сильнее, чем ожидали. Есть контрреволюцию элит, которые адаптировались к модернизации государства.

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Переход может состояться при трех условиях. Элиты руководствоваться же законом, организации будут жить дольше их руководителей, будет коллективный контроль над средствами насилия. Важно, чтобы общество принимало такие изменения".

Бывшие члены команды президента Владимира Зеленского оценили прогресс Украины на пути реформ.

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20
декабря

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