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четверг, 16 мая 2019 19:48

Назвали достижения Порошенко за 5-летку

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Назвали достижения Порошенко за 5-летку
Президент Петр Порошенко мог узурпировать власть, но не сделал этого. Фото: УНІАН

Наибольшие достижения в парламенте нынешнего созыва имеет президент Петр Порошенко. Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат от БПП Валерий Карпунцов.

"Парадокс, но достижения здесь имеет Петр Порошенко. Если проанализировать решения по инициативах всех президентов, у Порошенко более 80 процентов принятия законодательных актов, которые подавал в Раду. Он выходил с общенациональными вопросами - квотирование украинского контента, закон о языке, томос, постоянные решения по армии, по совершенствованию, структурном или бюджетном наполнению, о внешней политике. То, что относилось к функционалу президента, принималось. Порошенко мог узурпировать власть, имея большинство в парламенте, силовиков. Конечно, здесь большая роль Арсена Авакова - он был противовесом Порошенко. Но он и не хотел подмять все под себя. Видим это по результату выборов", - сказал парламентарий.

"Он (Порошенко. - Gazeta.ua) многое инициировал. И много чего не говорил. Сейчас выясняется - по Охматдету львиная доля средств достройки корпуса - его. Противовоздушная оборона вокруг Киева - его средства", - рассказал Карпунцов.

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Полную версию интервью с Валерием Карпунцовым читайте на Gazeta.ua.

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