Назначили языкового омбудсмена

На должность языкового омбудсмена было 14 претендентов. ФОТО: Facebook-страница Татьяны Монаховой

Кабинет министров назначил уполномоченным по защите государственного языка ученую Татьяну Монахову.

Об этом в Facebook сообщил депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Монахову на должность предложило Министерство культуры, молодежи и спорта.

Она работает заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы в Николаеве.

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Законичила Николаевский государственный педагогический университет им. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы". В 2015 защитила докторскую "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. Мечникова.

На должность языкового омбудсмена было 14 претендентов. Должность языкового обмудсмена появилась в Украине с принятием закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (более известный как закон "О языке"). Он вступил в силу 16 июля.