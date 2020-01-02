Назначили временно поверенного по делам США в Украине

Квин сменила на посту Уильяма Тейлора, который исполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года. Фото: www.dw.com

Заместителя главы миссии США в Украине Кристину Квин назначили временно поверенным в делах США.

Штаты продолжают поддерживать Украину независимо от руководства посольства, сообщили на странице посольства США в Украине в Twitter.

"Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном сотрудничестве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее", - сказала Квин в видео, которое опубликовало посольство.

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По ее словам, Украина достигла значительного прогресса за короткое время, которое она находилась в стране, и заверила, что будет работать над тем, чтобы поддержка оказывалась и в дальнейшем.

Квин сменила на посту Уильяма Тейлора, который исполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года.

Послом Украины в США стал Владимир Ельченко. На должность его назначил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.