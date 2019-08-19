Новым командующим Сухопутных войск Украины стал генерал-лейтенант Александр Сирский. Фото:https://www.facebook.com/GeneralStaff

Назначили нового командующего Сухопутных войск ВС Украины - генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Его представил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, пишет в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Он заявил, что Александр Сирский качественно выполнил свои задачи на посту командующего ООС и пожелал ему успехов в новой роли.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак не считает единичные обстрелы на Донбассе срывом Минских договоренностей.