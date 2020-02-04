Назначение Шмыгаля вице-премьером показало приоритеты власти - председатель профильного комитета ВР Клочко

Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко прокомментировал назначение Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра-министра развития общин и территорий Украины. Фото: Газета "День"

Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко считает, что сочетание полномочий министра развития общин и территорий с полномочиями вице-премьера придаст динамики важным отраслевым реформам.

"Это свидетельствует о том, что президент, правительство и парламент видят приоритетными такие отрасли, как административная реформа, строительство и устойчивое развитие территорий. Новый вице-премьер хорошо разбирается в системе государственного управления. У него есть соответствующий успешный опыт. Он имеет практическое знание ситуации на местах", - отметил Клочко.

В то же время, народный избранник считает, что Шмыгалю достался очень ответственный фронт работы. В частности, речь идет о завершении реформы децентрализации. По мнению Клочко, этот вопрос приобрел политический вес, потому что именно по новому административно-территориальному устройству вскоре состоятся местные выборы.

Председатель комитета надеется, что человек, который успешно взаимодействовал с органами местного самоуправления, найдет общий язык и с законодателями.

"Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и я, как председатель, настроены на эффективное сотрудничество с новым министром-вице-премьером", - добавил Клочко.

По его словам, в ближайшее время нужно полностью перезагрузить систему государственного регулирования строительной отрасли. Ведь только так можно преодолеть коррупцию, которая в строительстве стала системной. А достичь желаемого результата можно только совместными усилиями всех ветвей власти, резюмировал Клочко.

Напомним, сегодня, 4 февраля, народные депутаты 266 голосами поддержали увольнение Алены Бабак с должности министра Министерства по развитию общин и территорий. В то же время "за" кандидатуру на должность вице-премьер-министра развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля проголосовали 278 народных избранников.