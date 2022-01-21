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пятница, 21 января 2022 11:05

НАЗК вынесло окончательное решение по декларациям ректора НАУ Луцкого: нарушений нет

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В декабре 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку деклараций ректора Национального авиационного университета Максима Луцкого. Признаков незаконного обогащения, а также конфликта интересов установлено не было, говорится в решении.

"Признаков правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 172 Кодекса Украины об административных правонарушениях и ст. 366 Уголовного кодекса Украины, не установлено. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Наличие конфликта интересов не установлено. Признаков незаконного обогащения не установлено. Признаков необоснованность активов не установлено", — говорится в решении НАЗК.

Добавим, что законность участия и победы Луцкого на выборах НАУ накануне подтвердил Соломенский райсуд. Ее обжаловали оппоненты ректора. Но судьи пришли к выводу, что Луцкий отвечает требованиям ЗУ "О высшем образовании" и не подпадает под действие ЗУ "Об очищении власти". В Минюсте, в свою очередь, тоже подтвердили отсутствие Луцкого в Реестре лиц, к которым применяются положения закона "о люстрации".

Также напомним, что недавно депутаты образовательного комитета Верховной Рады поддержали позицию НАУ по реализации инвестиционно-строительного проекта на территории университета. Представил его ректор Максим Луцкий. Проект, в частности, предусматривает строительство новых учебных корпусов, ремонт всех общежитий, спортивного комплекса и центра культуры НАУ. Претворяться в жизнь инициатива будет на условиях государственно-частного партнерства.

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