НАЗК начало проверки деклараций Зеленского и Порошенко

НАЗК начало проверять декларации чиновников. Фото: pixabay

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверять декларации Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Также учреждение проверит электронные декларации министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, экс-министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, экс-министра здравоохранения Ильи Емца, экс-министра обороны Андрея Загороднюка, экс-главы МИД Павла Климкина, экс-министра культуры Евгения Нищука, председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, сообщает пресс-служба НАЗК в Telegram.

"Начали проверку деклараций лиц, занимающих должность президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)", - написали в сообщении.

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НАЗК также начало проверять и первого заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Шефера, начальника отдела обеспечения работы министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Константина Марьевича, директора КП "Кременчугская городская телерадиокомпания" Сергея Перепелятника, заместителя начальника ЖЭУ "Печерскжитло" Ларису Ткач.

Президент Владимир Зеленский задекларировал 13,5 млн грн доходов от отчуждения имущества. Данные внес в реестр деклараций. 2 июля имущество президента на сумму 13 млн 470 тыс. приобрела Валентина Кисель. Человек с таким же именем и фамилией является женой народного депутата от "Слуги народа" и заместителя председателя фракции Юрия Киселя.