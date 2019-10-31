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четверг, 31 октября 2019 13:51

НАТО ждет от Украины реформы СБУ

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НАТО ждет от Украины реформы СБУ
В НАТО ожидают внедрения закона о нацбезопасности. Фото: ukrinform.ua

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину ввести принятый в прошлом году закон о национальной безопасности о парламентском надзоре за оборонными ведомствами и реформирование СБУ.

Об этом он заявил в Верховной Раде.

"Этот новоизбранный парламент имеет историческую возможность изменить Украину к лучшему.

Все вы уже сделали мощный рывок вперед. Я ожидаю внедрения Закона о нацбезопасности, который был принят в прошлом году, с парламентским контролем над ведомствами безопасности и оборонительными, а также реформированием СБУ", - сказал генсек НАТО.

Советники альянса готовы помогать Украине по внедрению евроатлантических принципов и лучших практик для усиления верховенства права, борьбы с коррупцией, отметил он.

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Большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС. Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

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