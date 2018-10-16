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вторник, 16 октября 2018 13:49

НАТО взялся за охрану украинских складов с боеприпасами

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НАТО взялся за охрану украинских складов с боеприпасами
Североатлантический альянс готов профинансировать безопасность украинских военных хранилищ

Североатлантический альянс готов профинансировать безопасность украинских военных хранилищ. Украина уже сейчас может использовать ресурсы, которые предоставляет НАТО.

"Мы уже можем использовать существующие возможности. Это и советы НАТО по дизайну и о том, как строить эти хранилища. И по процедуре их мониторинга. Это и относительно соответствующего оборудования, в котором мы нуждаемся", - сказал министр иностранных дел Павел Климкин, передает "Радио Свобода ".

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По словам Климкина, НАТО напрямую не будет участвовать в строительстве украинских хранилищ. Однако Альянс готов последовательно в этом помогать.

Киев ведет переговоры ради договоренности по расширению программы сотрудничества в этой сфере.

"После предыдущих трагических событий мы уже говорили с НАТО. Сейчас договариваемся о гораздо более широкой по содержанию и по динамике программе сотрудничества", - отметил Климкин.

Ночью 9 октября на территории 6 арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

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