НАТО взялся за охрану украинских складов с боеприпасами

Североатлантический альянс готов профинансировать безопасность украинских военных хранилищ. Украина уже сейчас может использовать ресурсы, которые предоставляет НАТО.
"Мы уже можем использовать существующие возможности. Это и советы НАТО по дизайну и о том, как строить эти хранилища. И по процедуре их мониторинга. Это и относительно соответствующего оборудования, в котором мы нуждаемся", - сказал министр иностранных дел Павел Климкин, передает "Радио Свобода ".
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По словам Климкина, НАТО напрямую не будет участвовать в строительстве украинских хранилищ. Однако Альянс готов последовательно в этом помогать.
Киев ведет переговоры ради договоренности по расширению программы сотрудничества в этой сфере.
"После предыдущих трагических событий мы уже говорили с НАТО. Сейчас договариваемся о гораздо более широкой по содержанию и по динамике программе сотрудничества", - отметил Климкин.
Ночью 9 октября на территории 6 арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.
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