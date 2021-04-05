НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском

Фото: Фото: twitter.com/LANDCMD

Сухопутное командование НАТО опубликовало на официальных страницах в соцсетях посты на украинском языке.

До этого все сообщения Альянса в Twitter и Facebook были на английском.

Украину назвали ценным партнером НАТО. Подчеркнули, что наша страна - первое из государств, которое участвует в Силах реагирования военного блока.

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В публикации акцентируют на том, что Украина стала одним из 6 партнеров по расширению прав и возможностей Объединенного командования НАТО. И здесь "в настоящее время работает украинский офицер".

Фотографии дополняют посты. На них украинские военные стреляют, совершают маневры на боевой технике и изучают оперативную обстановку на карте.

Ранее бывший заместитель начальника генштаба рассказал Gazeta.ua, что Украине следует ожидать наступления со всех сторон, кроме Запада.