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вторник, 04 января 2022 23:22

НАТО проведет заседание с РФ: назвали даты

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НАТО проведет заседание с РФ: назвали даты
Состоится заседание между Россией и НАТО. Фото: Reuters

В альянсе подтвердили заседание Совета НАТО – Россия.

Концентрация российских войск будет одной из основных тем, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщил он в Twitter.

"Я созвал Совет Россия-НАТО 12 января, чтобы обсудить проблемы, связанные с европейской безопасностью, особенно ситуацию в Украине и вокруг Украины и вопросы, связанные с военной деятельностью, взаимную прозрачность и снижение риска", – заявил он.

По мнению Столтенберга, "повестка дня для содержательного диалога" есть в интересах всех сторон.

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Североатлантический совет 7 января должен собраться на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России на временно оккупированных территориях Украины и на ее границах.

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04
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