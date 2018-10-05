НАТО обвинила Кремль в хакерских атаках по всему миру

РФ создавала хакерские атаки по всему миру. Фото: 5 канал

Североатлантический альянс выразил солидарность с Нидерландами и Великобританией, которые признали Российскую Федерацию виновной во многочисленных хакерских атаках на западные учреждения.

"Страны-члены НАТО солидарны с решением правительств Нидерлаедов и Великобритании призвать Россию к ответственности за ее вопиющие попытки подорвать международное право и институты", – говорится в заявлении Альянса.

Кроме того, НАТО призывает Россию прекратить ее "безрассудную модель поведения", припомнив Москве "применение силы против своих соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и масштабные дезинформационные кампании".

В ответ на действия Кремля в Альянс выразили намерение продолжать укрепление своей обороны для противостояния гибридным угрозам, в том числе в киберпространстве.

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Раньше, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Украине создают центр защиты киберпространства от вмешательства и взлома. В этом украинцам помогают эксперты Альянса.