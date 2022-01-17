НАТО готово обсуждать с РФ сокращение ядерного оружия - Столтенберг

Столтенберг рассказал об отношениях Россия-НАТО. Фото: Reuters

НАТО готово участвовать в переговорах с Россией по взаимному сокращению вооружения, в частности ядерного.

Страны-члены НАТО готовы к сбалансированным мерам по сокращению вооружения, в интервью канадскому телеканалу CBC заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы готовы к сбалансированным действиям, которые будут подвергаться проверке мер по сокращению обычного вооружения и ядерных ракет. Взаимное сокращение вооружения было бы хорошим как для России, так и для НАТО", — заявил генсек НАТО.

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Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический Альянс исключает требование России о нерасширении и поэтому не намерен выводить свои войска из стран-членов, присоединившихся к военному блоку после 1997 года.

Он напомнил, что для урегулирования войны на Донбассе "гибкость в дипломатии" должна проявлять Россия, а не Украина. Генсек НАТО назвал Москву агрессором и добавил, что странно ожидать, что "жертва агрессии" пойдет на деэскалацию вооруженного конфликта.

Североатлантический Альянс готов сесть за стол переговоров и выслушать беспокойство Кремля по украинскому вопросу. Возможное полномасштабное вторжение армии РФ в Украину генеральный секретарь НАТО назвал большой стратегической ошибкой, которая "будет стоить большой крови".

На недавних переговорах России и США в Женеве план РФ по разделению Запада не сработал. На переговорах трансатлантическое сообщество показало России, что твердо стоит на стороне Украины. Также отвергли ее требования по невключению Украины в НАТО, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.