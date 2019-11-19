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вторник, 19 ноября 2019 23:29

Насирову за 10 минут зачитали обвинение

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Насирову за 10 минут зачитали обвинение
Насирову зачитали обвинения. Фото: РБК

В Высшем антикоррупционном суде зачитали обвинительный акт по делу экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которому инкриминируют незаконные отсрочки уплаты налогов.

Процедура заняла 10 минут - благодаря новому УПК. С декабря 2017 года прокуратура по требованию Насирова читала полную версию обвинительного акта, который состоит из 774 страниц, сообщает "УП".

В сентябре 2019-го Верховная Рада изменила Уголовно-процессуальный кодекс. Теперь, по закону, прокурор должен зачитать только краткое изложение обвинительного акта, что и произошло на заседании 19 ноября. По данным "Судебного репортера", краткая версия в деле Насирова составляет 4 страницы.

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Насирова задержали сотрудники НАБУ в больнице "Феофания" в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями главы ГФС о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с беглым депутатом Верховной Рады Александром Онищенко.

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