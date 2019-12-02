"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает вдвое снижены тарифы на тепло

"Это точно будет не за ваши деньги", - Зеленский. ФОТО: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал уменьшены вдвое тарифы на тепло для населения следующей зимой.

В Facebook-обращении он заявил, что правительство для этого нашло "интересное решение".

"Правительство приняло программу" Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки по отоплению.

Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши деньги".

30 ноября Офис президента показал видео, на котором Зеленский вместе с несколькими чиновниками, в частности премьером Алексеем Гончаруком, обсуждает снижение тарифа на отопление в декабре. Президент настаивал на уменьшении цены именно в декабре. Ему объяснили, что "Нафтогаз" снизил цену на газ по сравнению с прошлым годом, таким образом для граждан, которые обогревают дома газом, цена в платежке снизится. Граждане, которые пользуются централизованным отоплением снижение тарифа не почувствуют. Потому законом закреплении неизменные тарифы в мае 2020.