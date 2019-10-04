"Наши страны не имеют границ" - Зеленский встречается с Лукашенко

Скриншот с трансляции

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко на Житомирщине.

Зеленский сначала говорил по-русски, потом перешел на украинский, указав, что Лукашенко его и так поймет.

"Наши языки очень близки, и мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ, дейстивительно нет границ. Я говорю прежде всего о людях. Наши люди дружные. Наши люди, я считаю, ментально близкие, одинаковые".

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Беларусь президент Украины назвал "хорошими соседями".

В ответ Лукашенко отметил, что его делегация приехала на "близую, родную нам землю".

"Несмотря на ту границу, которую нас заставили выставить, между людьми имеется никаких границ".

"У нас не только практичная основа взаимодействия с украинским государством и народом. Это глубокая большая идеология, основанная на то истории, которую мы с вами пережили. Все проблемы, Которые есть у вас и у нас, - мы переживаем вместе".

4 октября Владимир Зеленский и Александр Лукашенко участвуют во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который проводится в Житомире. 26 сентября Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс.