Насалику на округ забросили липовых шахтеров из спортзалов. Фото: ЗН

Во время празднования Дня города в Калуше появилась группа молодых людей в белых касках и с плакатами с надписями против министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, который баллотируется в народные депутаты Украины по 85-му избирательному округу.

Об этом сам министр написал на своей странице в Facebook, передает Эспрессо.

"Играли в шахтеров из Червонограда, которые якобы приехали встретиться с министром энергетики и угольной промышленности Украины. Я в то время общался с избирателями в Войнилове, но по такому случаю выехал в Калушу", - сообщил он.

По словам Насалика, он увидел автобусы "с молодыми в спортивных костюмах, которые направлялись не до Червонограда, откуда они якобы прибыли, а в Ивано-Франковск".

"Выйти и поговорить с министром "шахтеры", которые ради этого и в Калуш приехали, и плакаты рисовали, и каски надевали, почему-то испугались", - отметил министр.

"Поэтому актеры из них оказались плохими и спортсмены тоже неловкие ... Просто интересно, кто именно в спортзалах Ивано-Франковская тренирует "титушек по вызову"?" - написал Насалик.

Он еще раз поблагодарил "режиссеров этих "клоунад" - что в Калуше, что в Киеве", которые держат его в тонусе. "Это придает сил и уверенности, что я все делаю правильно - и как человек, и как политик, и как министр, - отметил он. - И, хотя я сейчас в предвыборном отпуске, готов в любой момент к встрече и конструктивному диалогу и по погашению долгов шахтерам, и по модернизации шахт ... Вот только "цирк на проволоке" - не мой формат, извините".

Пользователи соцсети оставляют шуточные комментарии относительно внешнего вида "шахтеров" - протестующих: "Знакомьтесь, шахтер типичный, только с забоя. И каски главное рабочие))", "классные нынче шахтеры, как на подбор: молодые, в спортивках-видимому спарцмены и еще политически активны. но, сараки, забыли где их шахта ... ", "Двойные каски" в протестующих. Когда не можешь определиться, шахтер ты, или спортсмен)))))", "Степанович один автобус бы положил. Полтора - с натяжкой ... ".