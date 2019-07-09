Насалик объяснил, кто может стоять за открытым против него делом

 
Ексклюзивы
1/5
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 207
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
1 Просмотров: 216
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1233
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 432
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1224
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 657
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3033
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 567
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1179
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2286
Фото
Все фото
7
10
7
4
3
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Видео
Все видео
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
В Закарпатье сменился председатель ОГА
В Закарпатье сменился председатель ОГА
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 432
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2106
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 666
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1836
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1890
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 747
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
вторник, 09 июля 2019 17:54

Насалик объяснил, кто может стоять за открытым против него делом

  Комментировать
Насалик объяснил, кто может стоять за открытым против него делом
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик (на фото) считает, что бывший владелец телеканала ZIK Петр Дыминский ему мстит. Фото: LIGA.net

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик связывает информацию по уведомлению ему о подозрении от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) со своим конфликтом с бывшим владельцем телеканала ZIK Петром Дыминским, который сейчас скрывается от следствия за границей и намерен взыскать с него незаконным путем деньги, об этом он сообщил Главкому.

"Беглый "олигарх" Дыминский мстит мне, потому что, когда меня назначили министром, я отказался назначать его людей на должности в системе ТЭК и решать другие "вопросы", - сказал он.

После отказа, по словам Насалика, Дыминский со своими сообщниками подделали документы о якобы наличии его долга перед Дыминским и обратились по этому поводу в суд, а затем еще - с целью дополнительной "легализации" преступной схемы - в НАБУ с заявлением о нарушении министром правил декларирования. Кроме того, Насалик не исключает участия Дыминского и в принятии решения Национального агентства по предупреждению коррупции (НАЗК) о нарушении министром антикоррупционного законодательства, которое было направлено в НАБУ, которое, в свою очередь, нарушений не установило. Более того, Верховным судом Украины решение НАЗК было признано незаконным и отменено.

Насалик также сообщил, что обращался с заявлением по факту подделки Дыминским договоров займа в Национальную полицию, и та возбудила уголовное производство. В результате следственных действий и проведенных экспертиз было установлено, что договора поддельные, подчеркнул министр.

По его информации, Дыминский сейчас скрывается от следствия за рубежом.

Напомним, 18 августа 2017 года автомобиль, за рулем которого находился Дыминский, устроил ДТП, в результате которого погибла женщина. МВД объявило его в розыск.

СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро подготовили сообщение о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игоря Насалику в декларировании недостоверной информации. Вчера же руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что в ведомстве согласовали сообщение о подозрении одному из министров.

В 2017 году суд арестовал имущество Игоря Насалика по ходатайству Петра Дыминского.

espreso.tv
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Насалик объяснил, кто может стоять за открытым против него делом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Наказание отбывал вместе со Стусом и Светличным: диссидент Игорь Калынец празднует 80-летие

День превратился в ночь: в Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Канаде открыли памятник украинцу

Возле украинского села испытали ядерную бомбу

Дату строительства моста вычислили астрономы

В масштабном пожаре сгорели церкви, монастыри и более 2 тыс. домов

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 34933
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 3 Просмотров: 24024
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 17306
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 15552
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы 13 Просмотров: 13887
Политика
Кандидаты в регионах незаконно используют символику "Зе! Комнады" - СМИ
Кандидаты в регионах незаконно используют символику "Зе! Комнады" - СМИ Просмотров: 54
Зеленский нашел Безсмертному место в "Минске"
Зеленский нашел Безсмертному место в "Минске" Просмотров: 261
Суд оправдал мэра Одессы Труханова
Суд оправдал мэра Одессы Труханова Просмотров: 369
Парубий, Сюмар и Ионова предлагают усилить уголовную ответственность за умышленное непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины
Парубий, Сюмар и Ионова предлагают усилить уголовную ответственность за умышленное непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины Просмотров: 45
Зеленский подписал указ по борьбе с контрабандой
Зеленский подписал указ по борьбе с контрабандой Просмотров: 522
Больше всего комментируют
13
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
9
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
9
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
8
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
6
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
Голосов: 5875
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua