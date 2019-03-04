Нас объединяет Бог, Украина и семья - Ярош на Всеукраинском Форуме семьи

Нардеп Дмитрий Ярош посетил IV Всеукраинский Форум семьи

1 марта в IV Всеукраинском Форуме семьи принял участие народный депутат Украины, руководитель общественной инициативы "ДІЯ" Дмитрий Ярош.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Комментируя вопрос важности сохранения традиционных семейных ценностей, Ярош заявил, что готов бороться на духовном фронте Украины и противостоять навязыванию украинцам антисемейных идеологий: "То, что нас объединяет - это Бог, Украина и семья. Мы воюем не за какие-то абстракции, мы воюем за своих детей, своих внуков, за будущее нашей украинской нации.

А семейные ценности - еще один фронт, которому государственные деятели должны уделять внимание. И этот фронт должен быть единый. Поэтому очень хорошо, что сегодня собрались представители разных конфессий и разных политических групп. Как выйдем из войны, как победим врага на Востоке Украины, мы будем всячески помогать украинскому народу одержать победу и на фронте духовном", - сказал он.

Напомним, что Всеукраинский форум семьи объединил около 1000 человек, среди которых руководство государства, правительство, парламентарии, руководители религиозных организаций, ученые, журналисты и др. Организатор Всеукраинского Форума семьи - Национальный семейный движение по инициативе Всеукраинского собора и при поддержке межфракционного депутатского объединения "За духовность, нравственность и здоровье Украины".