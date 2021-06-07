Народный депутат впервые стала матерью

Свою беременность депутатка скрывала. Фото: скриншот поста

Народный депутат, бывший председатель Харьковской ОГА 37-летняя Юлия Светличная стала матерью.

О рождении первенца она сообщила в Facebook.

Ребенок появился на свет в канун дня рождения Светличной, вечером 5 июня. Вес малыша - 3,5 кг, рост - 55 см.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сенцова родилась дочь: первое фото

"Свой день рождения встречаю с маленьким чудом. Добро пожаловать в этот интересный мир, моё огромное счастье", - написала нардеп.

Официально Светличная не состоит в браке. Кто отец ребенка - пока неизвестно.

Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями. Известно, что девочка родилась в пятницу, 4 июня, в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Родители будут называть ее Лили.