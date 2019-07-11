Народный депутат Мищенко зарегистрировал проект постановления "О назначении внеочередных выборов депутатов Бориспольского городского совета"

Народный депутат Сергей Мищенко назвал причины регистрации проекта постановления "О назначении внеочередных выборов депутатов Бориспольского городского совета". Фото: Zaxid.net

"Действовать в интересах территориальной общины - это один из базовых принципов деятельности любого местного совета. Впрочем, для депутатов Бориспольского городского совета закон не писан", - написал на своем Фейсбуке народный депутат Сергей Мищенко.

"За почти четыре года каденции Бориспольским местным советом многократно было обнаружено недопустимое бездействие при решении крайне важных вопросов, например - таких, как закрытие огромного Бориспольского мусорного полигона.

Из-за неспособности Бориспольского городского совета без давления общины принимать решения о сверхважных вопросах территориальная община города Борисполь лишена возможности привлекать финансовые ресурсы для развития городской инфраструктуры, в частности - для строительства объездной дороги вокруг Борисполя с целью разгрузки центральной улицы города - Киевский Путь.

Община города постоянно жалуется на регулярные нарушения требований закона, отсутствие прозрачных процедур, игнорирование общественного мнения и непроведение общественных слушаний при выполнении горсоветом полномочий в области бюджета, финансов и цен, регулирования земельных отношений, градостроительства и тому подобное.

Неспособность депутатов работать организованно, с соблюдением Регламента городского совета не позволяет Бориспольскому городскому совету решать сверхважные вопросы местного значения в сфере социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культуры, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бытового, торгового обслуживания, общественного питания, транспорта и связи и тому подобное.

Кроме того, Бориспольский городской совет не соблюдает требований сочетания местных и государственных интересов, что приводит к разбалансированности в работе горсовета и его деятельности вопреки интересам территориальной общины. Чрезмерная политизированность имеет своим следствием критическое расхождение взглядов в депутатском корпусе горсовета. Депутаты Бориспольского городского совета неспособны держать баланс между поиском компромиссных решений и соблюдением четкой и непоколебимой позиции при отстаивании интересов общины города", - считает депутат.

"Также одним из главных моментов, на которые жалуются жители города, является отсутствие отлаженной коммуникации между депутатами Бориспольского городского совета и общественностью города. Какой бы вопрос не поднимался обществом, местные депутаты только разводят руками, переадресовывают ответственность, ищут виновных, а любые конструктивные инициативы тонут в бюрократической волоките и неспособности наладить работу в соответствии с современными требованиями администрирования местного самоуправления. Депутаты избегают людей, а некоторые по завершению избирательной кампании вообще ни разу не были на своем избирательном округе, не проводили ни одной встречи с избирателями, не интересовались их видением развития города, не изучали и не учитывали мнение общественности при принятии решений горсоветом.

Почти каждое заседание Бориспольского городского совета превращается в скандал, на котором депутаты вместо того чтобы решать сверхважные вопросы жизнеобеспечения города, дерутся между собой, имитируя бурную деятельность и зарабатывая тем самым баллы для перевыборов.

Зал заседаний городского совета превратился в зал выяснений отношений (или даже в боксерский ринг), что не способствует повышению авторитета Бориспольского городского совета и его депутатов в глазах общественности и нивелирует уважение к их решениям и к ним самим.

Последней каплей стал скандал с участием секретаря Бориспольского городского совета, который имел место 10 июля 2019 года во время официального представления президентом Украины нового председателя Киевской областной государственной администрации. С момента принесения присяги прошло чуть больше, чем месяц, у президента Украины плотный график работы и множество сверхважных задач, впрочем несмотря на это, им была найдена информация о криминальном прошлом секретаря Бориспольского городского совета, обнародование которой ухудшило и без того жалкую репутацию горсовета.

Чаша терпения жителей Борисполя переполнена! Несу регистрировать проект постановления Верховной Рады Украины "О назначении внеочередных выборов депутатов Бориспольского городского совета", - сообщил парламентарий.