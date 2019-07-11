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четверг, 11 июля 2019 17:56

Народный депутат Мищенко зарегистрировал проект постановления "О назначении внеочередных выборов депутатов Бориспольского городского совета"

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Народный депутат Мищенко зарегистрировал проект постановления &quot;О назначении внеочередных выборов депутатов Бориспольского городского совета&quot;
Народный депутат Сергей Мищенко назвал причины регистрации проекта постановления "О назначении внеочередных выборов депутатов Бориспольского городского совета". Фото: Zaxid.net

"Действовать в интересах территориальной общины - это один из базовых принципов деятельности любого местного совета. Впрочем, для депутатов Бориспольского городского совета закон не писан", - написал на своем Фейсбуке народный депутат Сергей Мищенко.

"За почти четыре года каденции Бориспольским местным советом многократно было обнаружено недопустимое бездействие при решении крайне важных вопросов, например - таких, как закрытие огромного Бориспольского мусорного полигона.

Из-за неспособности Бориспольского городского совета без давления общины принимать решения о сверхважных вопросах территориальная община города Борисполь лишена возможности привлекать финансовые ресурсы для развития городской инфраструктуры, в частности - для строительства объездной дороги вокруг Борисполя с целью разгрузки центральной улицы города - Киевский Путь.

Община города постоянно жалуется на регулярные нарушения требований закона, отсутствие прозрачных процедур, игнорирование общественного мнения и непроведение общественных слушаний при выполнении горсоветом полномочий в области бюджета, финансов и цен, регулирования земельных отношений, градостроительства и тому подобное.

Неспособность депутатов работать организованно, с соблюдением Регламента городского совета не позволяет Бориспольскому городскому совету решать сверхважные вопросы местного значения в сфере социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культуры, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бытового, торгового обслуживания, общественного питания, транспорта и связи и тому подобное.

Кроме того, Бориспольский городской совет не соблюдает требований сочетания местных и государственных интересов, что приводит к разбалансированности в работе горсовета и его деятельности вопреки интересам территориальной общины. Чрезмерная политизированность имеет своим следствием критическое расхождение взглядов в депутатском корпусе горсовета. Депутаты Бориспольского городского совета неспособны держать баланс между поиском компромиссных решений и соблюдением четкой и непоколебимой позиции при отстаивании интересов общины города", - считает депутат.

"Также одним из главных моментов, на которые жалуются жители города, является отсутствие отлаженной коммуникации между депутатами Бориспольского городского совета и общественностью города. Какой бы вопрос не поднимался обществом, местные депутаты только разводят руками, переадресовывают ответственность, ищут виновных, а любые конструктивные инициативы тонут в бюрократической волоките и неспособности наладить работу в соответствии с современными требованиями администрирования местного самоуправления. Депутаты избегают людей, а некоторые по завершению избирательной кампании вообще ни разу не были на своем избирательном округе, не проводили ни одной встречи с избирателями, не интересовались их видением развития города, не изучали и не учитывали мнение общественности при принятии решений горсоветом.

Почти каждое заседание Бориспольского городского совета превращается в скандал, на котором депутаты вместо того чтобы решать сверхважные вопросы жизнеобеспечения города, дерутся между собой, имитируя бурную деятельность и зарабатывая тем самым баллы для перевыборов.

Зал заседаний городского совета превратился в зал выяснений отношений (или даже в боксерский ринг), что не способствует повышению авторитета Бориспольского городского совета и его депутатов в глазах общественности и нивелирует уважение к их решениям и к ним самим.

Последней каплей стал скандал с участием секретаря Бориспольского городского совета, который имел место 10 июля 2019 года во время официального представления президентом Украины нового председателя Киевской областной государственной администрации. С момента принесения присяги прошло чуть больше, чем месяц, у президента Украины плотный график работы и множество сверхважных задач, впрочем несмотря на это, им была найдена информация о криминальном прошлом секретаря Бориспольского городского совета, обнародование которой ухудшило и без того жалкую репутацию горсовета.

Чаша терпения жителей Борисполя переполнена! Несу регистрировать проект постановления Верховной Рады Украины "О назначении внеочередных выборов депутатов Бориспольского городского совета", - сообщил парламентарий.

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