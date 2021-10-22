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пятница, 22 октября 2021 16:48

Народные депутаты просят Зеленского присвоить звание Героя Украины сотнику УПА

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Народные депутаты просят Зеленского присвоить звание Героя Украины сотнику УПА
Ветерану украинской национально-освободительной борьбы - 98 лет. Фото: dzerkalo.media

Верховная Рада поддержала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении звания героя Украины сотнику Украинской повстанческой армии Мирославу Симчичу, позывной "Кривонос".

За запрос группы народных депутатов о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за героический поступок Симчичу Мирославу Васильевичу в пятницу проголосовали 238 парламентариев.

Поддержали фракции "Слуга народа" - 159, ОПЗЖ - семь, "Европейская солидарность" - 27, "Батькивщина" и "Голос" по 14, группы "Партия "За будущее" - четыре и "Доверие" - восемь, а также 11 внефракционных.

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Мирослав Симчич - украинский военный и общественный деятель, сотенный УПА, политзаключенный, который был 32 года узником советского режима. Кавалер орденов "Свободы" и "За заслуги".

Ветеран украинской национально-освободительной борьбы, известен боем под Космачем на Прикарпатье в 1945 году, когда уничтожили батальон НКВД во главе с генералом Сергеем Дергачевым.

9 апреля 2015-го Верховная Рада приняла закон о правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX в.

А в 2018 году парламент принял закон, по которому воины Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов являются участниками боевых действий.

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