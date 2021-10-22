Народные депутаты просят Зеленского присвоить Героя Украины сотнику УПА

Ветерану украинской национально-освободительной борьбы - 98 лет. Фото: dzerkalo.media

Верховная Рада поддержала обращение к президенту Владимиру Зеленскому присвоить звание героя Украины сотнику Украинской повстанческой армии Мирославу Симчичу, известному как Кривонос.

За направление запроса группы народных депутатов о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за совершение геройского поступка Симчичу Мирославу Васильевичу в пятницу проголосовали 238 парламентариев.

Поддержали фракции "Слуга народа" - 159, ОПЗЖ - 7, "Европейская солидарность" - 27, "Батькивщина" и "Голос" по 14, группы "Партия "За будущее" - 4 и "Доверие" - 8, а также 11 внефракционных .

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Мирослав Симчич - украинский военный и общественный деятель, сотенный УПА, политзаключенный, который был 32 года заключенный советским режимом. Кавалер орденов "Свободы" и "За заслуги".

Ветеран украинского национально-освободительной борьбы известный боем под Космачем на Прикарпатье в 1945 году, когда был уничтожен батальон НКВД во главе с генералом Сергеем Дергачевым.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон о правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX в. А в 2018 году парламент принял закон, по которому воины Украинской Повстанческой Армии и Организации Украинских Националистов являются участниками боевых действий.