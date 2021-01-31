Нардепы-"слуги" врут - фактчекинг

"Cлугы народа" или "слуги лжи"? - спрашивают в организации.

Ряд народных депутатов от "Слуги народа" врут. Об этом сообщила общественная организация VoxUkraine

Организация привела заявление депутата Александра Дубинского: "Сейчас у властей не хватает ни сил, ни потенциального понимания, где взять деньги, для того, чтобы эту историю отыграть и вернуть ту систему медицинского обслуживания, которая была до этой зловредной, смертельной реформы".

VoxUkraine назвали это манипуляцией. Потому что вернуть предыдущую медицинскую систему - это о устаревших больницах, низких зарплатах врачей и отсталом на десятилетия медицинском образовании.

Благодаря "вредной" медреформе сейчас больницы получают деньги за реально предоставленные услуги, а не квадратные метры или кровати. Поэтому бюджетные средства расходуются более эффективно.

Лучшие врачи и больницы получили возможность привлекать больше денег, чтобы обновить оборудование или повысить зарплаты.

"Слуга" Леся Забуранная: "Последствия медицинской реформы - получили крайне разрушенную медицинскую систему".

Заявление депутата является неправдой, отметили в организации. Разрушенную медицинскую систему страна получила из-за отсутствия реформ и финансирования пустых коек в больницах. А медреформа восстанавливает украинскую медицину. Почти 31 млн украинцев выбрали семейных врачей. Семейные врачи заинтересованы в том, чтобы быть более внимательными к здоровью своих пациентов и делать акцент на профилактике.

67% больниц - те, которые своевременно подготовились к реформе, - получили в 2020 году большее финансирование, чем в предыдущем. А чтобы заключить с Национальной службой здоровья договор на оказание определенной услуги, больница должна была доказать, что способна предоставить эту услугу качественно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги" выгнали Лероса за 6 часов. Дубинского не могут неделю

"Слуга" Ирина Верещук: "Мы не можем понять, почему мы тот газ, который добываем в Украине, наш украинский, национальный газ, не можем потреблять как граждане. Почему мы должны покупать импортный газ?"

Это манипуляция. В 2019 году населению и коммунальным предприятиям нужно было 15,4 млрд куб.м газа. А "Укргаздобыча" - единственная компания, которая могла тогда продавать населению и коммунальщикам газ по более низким ценам, добыла 14, 9 млрд кубов. Так было все предыдущие годы. Украине не хватает газа собственной добычи для нужд коммунальщиков и населения. Чтобы покрыть эту разницу, мы импортируем газ из Европы.

"Слуга" Евгений Шевченко: "Мы за того, что нам кто-то из-за океана рассказывает нашу экономическую политику, и наши политики узко мыслят, говорят, что только МВФ, только кредиты, других альтернатив нет. Вот это узкое мышление и приводит к тому , что Украина как государство, зарабатывает мало".

Неправда. Ни МВФ, ни любой другой зарубежный партнер Украины не диктует нам экономическую политику. Украина берет кредиты, поскольку государственный бюджет - дефицитный. Страна тратит больше, чем получает доходов. Так же как человек, который берет кредит в банке, когда хочет купить технику или квартиру, на которую ему не хватает текущих доходов. Отличие в том, что Украина не дает МВФ залог, а обязуется провести реформы, чтобы научиться тратить бюджетные средства более эффективно.

"Слуга" Юрий Камельчук о пандемии: "Статистикой манипулируют для того, чтобы запугивать людей, просто заводить их в рамки и в этих рамках делать с людьми свои задумки. А задумок есть несколько на самом деле. Глобальная задумка мировая и в нескольких европейских государствах - привести в порядок мигрантов и точно выделить среди них тех, которые подчиняются власти или не подчиняются".

Неправда. Пандемии коронавируса - уже почти год. Ученые ВОЗ считают, что вирус SARC-CoV-2 имеет природное происхождение. А значит никто не мог запланировать пандемии для каких-то "задумок". Подобные заявления - не что иное, как теория заговора.

В Верховной Раде есть около 170 народных депутатов, которые регулярно голосуют в интересах олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова. Об этом рассказали журналисты Bihus.Info