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четверг, 26 декабря 2019 19:48

Нардепы взяли 6,4 млн грн на крышу над головой

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В сентябре-октябре народным депутатам выплатили 6,4 млн грн компенсации за жилье.

Больше всего средств пошло на многочисленную фракцию "Слуги народа" - 4, 7 млн грн, жилье арендуют 118 депутатов из 251, посчитал портал "Слово і Діло"

 

На втором месте - группа "За будущее". 9 из 22 ее членов не имеют жилья в Киеве, им выплатили более 340 тыс. грн. Среди внефракционных депутатов 6 живут в съемной квартире или гостинице, они получили более 316 тыс. грн.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь", "Европейской солидарности" и группе "Доверие" по 6 иногородних депутатов. В "Голосе" - 4.

В "Батькивщине" ноль депутатов взяли компенсацию.

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На прошлой неделе спикер Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание парламента. По графику работы, пленарная неделя состоится через три недели 13-17 января.

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