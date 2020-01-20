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понедельник, 20 января 2020 15:33

Нардепы требуют отменить закон о "налоговом терроре"

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Нардепы требуют отменить закон о &quot;налоговом терроре&quot;
Парламентарии обосновывают постановление об отмене нарушениями в процедуре принятия законопроекта №1210. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

В пятницу, 17 января, в парламенте было зарегистрировано постановление об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом законопроекта №1210, более известного как "законопроект о налоговом терроре". Авторы документа - Алексей Гончаренко, Нина Южанина и София Федина - обосновывают его нарушениями в процедуре принятия законопроекта, сообщает РБК-Украина.

Напомним, в четверг, 16 января, парламент принял законопроект №1210, которым предусмотрено серьезное ужесточение налогового режима в Украине.

Наиболее активным при рассмотрении закона был депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который настаивал на голосовании почти всех правок своего авторства.

Также Гончаренко отмечал, что у нардепов не было времени достаточно ознакомиться с текстом правок к законопроекту.

В принятой версии резко (по многим позициям – в 4 раза) повышены налоговые штрафы для бизнеса. Серьезно расширяются права налоговых инспекторов и одновременно снижается их ответственность за незаконно насчитанные налоговые платежи и штрафы.

Налоговики получат право "корректировать" финансовый результат предприятия для повышения налоговых платежей, увеличивать налоговые платежи экспортеров – за счет "правила деловой цели", что может существенно ударить по украинскому экспорту, в частности, в страны Евросоюза.

Законопроект может повлиять на ІТ-сектор, поскольку вводится норма о доначислении 18% налога с прибыли ІТ-компаний за рубежом.

Пострадают и многие предприятия восточной Украины – поскольку резко возрастает рента на добычу железной руды и газа. Что может создать серьезные проблемы для всего металлургического сектора страны, сделать украинскую металлургическую продукцию неконкурентоспособной – по сравнению с российской и другой иностранной.

В целом, по подсчетам экономистов, законопроект №1210 может стоить Украине около 1% ВВП страны, то есть примерно 36-37 млрд грн.

Категорически против этого законопроекта ранее выступали все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины – в частности, Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.

РБК-Украина
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