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Нардепы требуют от Шмыгаля и Буславец остановить схемы "Центрэнерго"

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Нардепы требуют от Шмыгаля и Буславец остановить схемы &quot;Центрэнерго&quot;
"Центрэнерго" продолжает отказываться от закупки отечественного угля. Фото: Delo.ua

Депутаты требуют от премьера и руководителя Минекоенерго приостановить действие схем на госпредприятии "Центрэнерго".

Об этом депутаты заявили во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Депутат Михаил Волынец напомнил, что с июля прошлого года госпредприятие "Центрэнерго", отказалось закупать украинский уголь в пользу российского, поставляемого через близкие к бизнесмену структуры по завышенным ценам. В результате этих действий отечественные шахты вынуждены были остановить свою работу.

"Сейчас продолжается та тенденция, что руководство, менеджеры" Центрэнерго "не ведут себя как представители государства, а это государственное предприятие. Включают сейчас газомазутные блоки, уголь снова не используется. Вместо этого Коломойский и его структуры имеют разрешения от российского правительства завозить в Украину уголь всех марок, в отличие от действующих предприятий-участников угольного рынка Украины. Я прошу взять под контроль этот вопрос ", - сказал Волынец.

Депутат Михаил Бондарь также отметил, что "Центрэнерго" продолжает отказываться от закупки отечественного угля и призвал руководителя правительства вмешаться в ситуацию.

"Они являются основным государственным предприятием, это должен делать. Но он сейчас отказался закупать уголь. Закупают у Коломойского газ и будет не углем курить, а газом", - сообщил Бондарь.

В свою очередь Михаил Волынец призвал и.о. министра энергетики рассмотреть вопрос переподчинения "Центрэнерго" другой государственной структуре, а не Фонда госимущества, отметив, что он является неэффективным управленцем. И отметил необходимость остановки закупки российского угля ради сохранения энергонезависимости страны.

"Речь идет об обеспечении энергетической безопасности государства и в отношении того, что мы можем сейчас оказаться в полной зависимости от страны-агрессора, от России по использованию первичных энергоносителей в нашем государстве", - сказал Волынец.

Как стало известно недавно Центрэнерго перешла на использование газа вместо угля держшах.Соответствующий долг "Центрэнерго" за государственный уголь уже достиг полумиллиарда гривен.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Причем "Центрэнерго" закупало уголь по 2500 грн за тонну, что было значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт / ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляла 1,9 грн кВт / ч.

Обозреватель
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