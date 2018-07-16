Нардепы поручились за торговцев детьми - Луценко

Супруги из Италии воспользовалось услугами суррогатного материнства в Украине. После анализов ДНК стало известно, что у ребенка нет генов ни одного из родителей. Его забрали в детдом. Мальчику сейчас 7 лет. Фото: informator.news

43 нардепа встали на защиту представителей клиники суррогатного материнства BioTexCom, которая занималась продажей младенцев.

Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге 16 июля.

По информации следователей, в клинике провели более 1000 операций по суррогатному материнству. Большинство были фейковыми: ребенка от родных родителей продавали семьям, которых регистрировали суррогатными. В отдельных случаях украинских женщин вводили в заблуждение и эксплуатировали - они сейчас пишут заявления.

После того, как правоохранители объявили о подозрении в торговле людьми главному врачу и представителю медцентра, фирма объявила о давлении на бизнес.

"К нам поступили 43 обращения народных депутатов и ежедневно поступают одно-два о том, что мы оказываем давление на законный бизнес. 30 народных депутатов сделали публичные заявления по этому поводу. Двое из них даже способствуют защите BioTexCom в ходе судебного заседания по избранию мер руководителям фирмы. Также фирма подала в Кабинет министров просьбу заслушать руководство Генпрокуратуры и Национальной полиции", - рассказал генпрокурор.

"Считаю своим долгом заявить об этом публично. Я спокойно отношусь к запросам народных депутатов. Но когда происходят публичные обвинения по таким делам, депутаты должны тщательно изучать ситуацию и думать, кого брать под защиту. Торговля украинскими детьми точно не подпадает под необходимость защиты народных избранников", - заявил он.

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