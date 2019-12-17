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вторник, 17 декабря 2019 10:52

Нардепы попробуют сегодня выполнить обещание Зеленского о легализации игорного бизнеса

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Нардепы попробуют сегодня выполнить обещание Зеленского о легализации игорного бизнеса
Сегодня планируется принятие в первом чтении проекта закона № 2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр". Фото: Экономическая правда

17 декабря, в ходе заседания последней в 2019 году пленарной недели, народные депутаты попытаются наконец-то выполнить поручение президента, приняв в первом чтении проект закона № 2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

В соответствии с поручением Владимира Зеленского, Верховная Рада должна была принять соответствующий закон до 1 декабря. Выполнить наказ своего лидера парламентское большинство "Слуги народа" наконец-то решилось с опозданием в две недели.

Как проинформировал журналистов глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия, 17 декабря 2019 года, законопроект может быть вынесен на голосование и принят в первом чтении. Правда, это случится лишь в том случае, если зарегистрированный 18 октября кабминовский вариант закона №2285 будет одобрен с учетом правок профильным Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По словам Арахамия, всего в ВРУ зарегистрировано 8 законопроектов о легализации игорного бизнеса – один правительственный и 7 альтернативных.

Эксперты поясняют причину пробуксовки игорного закона несколькими причинами. По мнению президента украинской ассоциации игровой индустрии Ирины Сергиенко, основная из них – мощное антилобби теневого бизнеса.

"Прежде всего, на сегодня есть достаточно мощное антилобби в виде "Государственной лотереи", собственники которой, безусловно, сделают все возможное, чтобы законодательство не было принято вообще, либо было принято, как можно позже. Это одна из основных причин. Также есть определенный конфликт интересов, выраженный отсутствием единого мнения на предмет игровых автоматов. От того, какими будут переходные положения законопроекта будет понятно, заработает ли закон вне зависимости от того, какой вариант будет принят, или же запуск закона после принятия будет длительным и болезненным".

Солидарен с коллегой экономический эксперт Александр Паращий. "Законопроекты по игорному бизнесу очень долго муссируются только по одной причине. Налицо – пересечение очень многих интересов. Есть люди, которые настаивают на всеобщей легализации, так как это выгодный бизнес. И есть люди, которые из каких-то более высоких побуждений считают, что это неправильно".

Паращий считает, что за счет поддержки Президента Украины наиболее перспективен проект Кабмина. "Думаю, что все будет зависеть от позиции президента. Если Зеленский продолжит настаивать на кабминовском варианте, наверное, у этого законопроекта есть шанс. Не будет принят закон – не будет доходов от игорного бизнеса", - считает аналитик.

По прогнозам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в ходе заседания профильного Комитета, правительству, возможно, действительно удастся найти компромиссное решение. Он также согласен, что наибольшие шансы быть принятым - у законодательной инициативы правительства. "На мой взгляд, в итоге будет принят либо кабминовский вариант закона, либо вообще никакой не примут", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины предлагает ограничить количество лицензий, игорных заведений и игрового оборудования; разрешить размещение игорных заведений исключительно на территории отелей (класса 3-5 звезды — для залов игровых автоматов и класса 5 звезд — для казино); ввести обязательную верификацию игроков при приеме ставок/выплаты выигрышей и регистрации выигрышей в "Системе онлайн-мониторинга", которая будет администрироваться налоговой службой; ввести обязательную сертификацию игрового оборудования для проведения азартных игр по международным стандартам; усилить финансовую и уголовную ответственность за деятельность в сфере азартных игр без лицензии; установить целевое направление платежам за лицензии в сфере азартных игр на развитие спорта, медицины и культуры в Украине. Как заверяют в КМУ, принятие закона урегулирует проблему распространения нелегального игорного бизнеса и ограничит распространение игромании.

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