Нардепы получают черный кэш из парткасс, отпускные них - приятное дополнение - эксперт

Нардепам и работникам ВР на отпускные выдали 165,3 млн грн. Фото: rbc.ua

Выделенные нардепам отпускные деньги не делают им погоды. Избранники "питаются" из партийных касс.

Об этом сказал политолог Валентин Гладких в эфире "112 Украина".

"Это сумма отпускных на депутатов и на представителей аппарата Верховной Рады. Депутатов у нас 423, работников аппарата было 1150 человек, сейчас может быть меньше. То есть, это на полторы тысячи людей... Если посчитаем на каждого человека, там получится не такая большая сумма.

И давайте спросим, имеет ли значение ​​для депутатов эта сумма? Вы реально считаете, что мультимиллионеры с электронными декларациями живут на депутатскую зарплату? Или для них критически важными являются суммы, которые им выплачивают на оздоровление? Для них это просто приятное приложение... Черный кэш депутаты получают из так называемых партийных касс", - сказал Гладких.

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Управление делами Верховной Рады выплатило 16,3 млн грн на отпуска народным депутатам и работникам аппарата. Деньги выдали в первой половине июля. 15 млн грн от общей суммы дали наличными на руки.