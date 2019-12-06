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пятница, 06 декабря 2019 16:04

Нардепы подготовили компромиссный проект закона о "зеленом" тарифе
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Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития подготовил законопроект, который урегулирует все спорные вопросы "зеленого" тарифа - документом предусмотрено его добровольное снижение.

Об этом сообщила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в социальной сети Facebook.

"Нам, представителям комитета Верховной Рады по экономической политике удалось достичь исторического компромисса. Мы убедили инвесторов и международных кредиторов добровольно пойти на снижение ставок "зеленых" тарифов. Соответствующий законопроект, предусматривающий снижение "зеленого" тарифа для крупных производителей, я подаю сегодня в Верховную Раду. Двигаемся к безуглеродного будущему и новым инвестициям в Украину", - написала Буймистер.

Народный депутат напомнила, что gрезидент Украины Владимир Зеленский поставил цель - Украина должна быть лидером в развитии "зеленой" энергетики. Однако она отметила, что "зеленый" тариф, который гарантировался производителям, является обременительным для энергоотрасли, но его ретроспективная изменение угрожала бы государству исками от инвесторов, поэтому депутаты предложили возможность его добровольного снижения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Мы оказались перед сложной ситуацией. С одной стороны - не вызывает сомнений, что будущее наших детей зависит от того, будем ли мы продолжать загрязнять атмосферу, будем ли производить чистую энергию. С другой стороны, "зеленый" тариф, который гарантировался производителям, еще 10 лет назад становился обременительным для отрасли. Его ретроспективное принудительное изменение грозило бы государству многомиллионными исками от инвесторов, как это произошло в частности в Испании", - подчеркнула Буймистер.

Напомним, Зеленский 27 ноября на Украинском-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

Українські новини
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