Нардепы едва не подрались из-за рынка земли в ВР

В Верховной Раде блокировали работу комитета. Фото: скриншот

Народные депутаты от партий "Батькивщина" и ОПЗЖ заблокировали работу аграрного комитета Верховной Рады.

Выкрикивали "Позор", стучали по столам пачками бумаг и разбросали их, передает lb.ua.

Между представителями "Слуги народа" и депутатами, заблокировали работу, произошла потасовка. Одним из самых активных участников конфликта стал Илья Кива, которого едва сумел успокоить коллега по фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Впоследствии Кива общался с другими присутствующими фразами в стиле "рот закрой свой, женщина".

Между тем, Юлия Тимошенко схватила бумаги, лежавшие на столе перед председателем комитета, и выбросила их, пока тот отвлекся на схватку.

Комитет, который возглавляет нардеп от "Слуги народа", рассматривал поправки об обращении рынка земли сельскохозяйственного назначения. Отмечается, что всего их более 4 тыс. Но на заседание пришли нардепы от оппозиционных партий и остановили работу комитета. Требуют отложить принятие рынка земли до следующего года.

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В конце концов, решили объявить перерыв. По состоянию на 23:42 аграрный комитет продолжил работу, парламентарии рассмотрели 179 поправок к законопроекту о продаже земли.

Юлия Тимошенко заявила, что "все, что сейчас происходит, наша команда будет оспаривать в судах". Лидер "Батькивщины" ссылается на то, что уже начался новый день, 19 декабря, а заседание комитета в этот день запланировано на 8:00, то есть все решения, принятые после полуночи, по ее мнению, незаконны. В ответ председатель комитета Николай Сольский отметил, что ранее комитет продолжил работу в 00:30. Комитет закрыл заседание, как и предполагалось, в 00:30. Рассмотрение поправок продолжат с 8:00 19 декабря.

17 декабря народные депутаты от "Батькивщины" заблокировали президиум парламента с требованием отказаться от планов по запуску рынка земли.

Президент Украины Владимир Зеленский предложит профильному комитету Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, уменьшить предельное количество земли для одного человека или компании с 200 000 гектаров до 10 000.