Нардеп-беглец Онищенко будет баллотироваться в ВР

Нардеп Украины Александр Онищенко бежал за границу 3 года назад. Фото: epravda.com.ua

Внефракционный нардеп Украины Александр Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборах в Верховную Раду.

"Онищенко подал документы в Центральную избирательную комиссию. Упакети документов, которые он направил, утверждает, что был делегирован от Украины участвовать в конных соревнованиях", - сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацька в эфире "5 канала".

Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування". Тогда государству нанесли ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 его должны были арестовать. Однако, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко бежал за границу. 8 августа 2016 был объявлен в национальный розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы: сколько зарегистрировали и кому отказали в ЦИК

Впоследствии он заявил, что хочет вернуться в Украину для участия в судебном процессе, а также баллотироваться в Верховную Раду.

Документы нардепа проанализируют в ближайшее время. Отказ ЦИК в регистрации он сможет обжаловать в суде.

Три года назад, 15 июня 2016-го, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о намерении снять неприкосновенность и арестовать народного депутата Александра Онищенко. Детективам не удалось это сделать. Нардеп сбежал во Францию, а затем перебрался в Испанию, где и находится до сих пор.