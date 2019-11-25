Нардепа-насильника Иванисова исключили из партии

Нардепа Романа Иванисова исключили из "Слуги народа". Фото: Hvylya

Народного депутата от "Слуги народа" Романа Иванисова, который имеет судимость за изнасилование, исключили из состава партии и фракции в Верховной Раде.

Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает Интерфакс-Украина.

"Решение об исключении Романа Иванисов и из фракции, и из партии уже принято. На ближайшем пленарном заседании об исключении из фракции официально объявит председатель Верховной Рады", - сказала Кравчук.

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Пологовский райсуд Запорожской области подтвердил судимость нардепа из "Слуги народа" Романа Иванисова за групповое изнасилование. Его наказали лишением свободы на 3,5 года, однако впоследствии уменьшили наказание до 2,5 лет, а потом и вовсе заменили условным сроком.