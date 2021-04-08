Нардепам хотят разрешить голосовать не в сессионном зале

Сейчас народные депутаты голосуют с помощью сенсорной кнопки. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Для министров и народных депутатов разработают систему, чтобы голосовать с помощью мобильного приложения. Об этом сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"У меня есть задача от президента - сделать голосование и в Кабинете министров, и в Верховной Раде с помощью специального приложения и по электронной подписи", - сказал министр в интервью "КП в Украине".

"А зачем ему находиться в зале?", - заявил Федоров про народных депутатов.

Для этого потребуется изменить законодательство, сказал.

"Они должны будут проходить идентификацию личности, в том числе и с помощью FaceID. А во-вторых, это ж персональная ответственность парламентария", - рассказал Федоров.

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17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. Табло показало 226 "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения. "Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить председателя ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения. Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства при назначении Шкарлета. 2 марта в Верховной Раде заработала сенсорная кнопка.