Нардепа Тимошенко зовут на допрос

Народного депутата Валерия Дубиля ждут следователи.

Нардепа от "Батьківщина" Валерия Дубиля вызывают на допрос по делу о подкупе избирателей. Об этом в среду сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Могу подтвердить, что Государственное бюро расследований на завтра вызывает на допрос народного депутата Дубиля. Он, конечно же, не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на допрос", - сказал генпрокурор на брифинге, сообщает "Інтерфакс-Україна"

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21 февраля Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении избирательной пирамиды во главе с народным депутатом. Целью этой схемы было влияние на результаты будущих выборов президента.