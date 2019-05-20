Нардепа с инаугурации забрала скорая помощь

Автор: УНИАН Николай Паламарчук

В Верховной Раде стало плохо народному депутату от БПП Николаю Паламарчуку.

Об этом сообщает LIGA.net.

Из здания парламента избранника вывезли на инвалидной коляске. Это произошло после инаугурации президента Владимира Зеленского. На улице ждала машина скорой помощи, которая забрала Паламерчука в больницу.

Из разговоров врачей стало ясно, что у нардепа очень сильно поднялось давление, отмечает издание.

Автор: liga.net

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Сегодня, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи он заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.