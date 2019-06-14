Нардепа облили фекалиями (ненормативная лексика)

13 июня в парке в Ивано-Франковске неизвестные облили фекалиями внефракционного народного депутата Александра Шевченко.

В Ивано-Франковсе нардепа встретили с фекалиями.

Видео появилось в сети.

Позже в Facebook Шевченко рассказал, что встречу в парке ему назначил владелец строительной компании Иван Мельник, который сообщил, что будет со своим деловым партнером.

Нардеп заявил, что деловым партнером оказался местный бандит Мирослав Кальян, "известный в преступных кругах под прозвищем "Лохматый". Оба якобы угрожали Шевченко.

"И эти неадекватные крики я только в ответ посмеялся. А потом под видом работника коммунальных служб города к нам подошел мужчина и облил меня из ведра грязью", - рассказал Шевченко.

На месте происшествия работала полиция.

Нардеп обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

"Господин президент, прошу вас дать оценку этим бандитам, которые, прикрываясь вашим именем, стремятся благодаря рейтинга партии "Слуга народу" проникнуть в Верховную Раду", - заявил Шевченко.