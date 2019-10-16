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среда, 16 октября 2019 16:32

Нардеп Васильковский начал свою политическую деятельность с забытых обещаний

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Больше недели длилась акция протеста жителей Раздельнянского района, которые заблокировали движение транспорта на двух стратегических дорогах региона. Это участок дороги Р33 и та, которая соединяет село Еремеевка с Раздельной.

Участники многодневной блокады требовали завершить капитальный ремонт участка дороги Р33 от села Павловка в направлении райцентра. Жители неоднократно высказывали обеспокоенность по поводу того, что участок дороги, ремонт которой не завершен, очень скоро уничтожат перегруженные фуры. Именно перегруз стал причиной уничтожения многих дорог Раздельнянского района.

Как оказалось, на блокирование дороги жители пошли после того, как с ними пообщался народный депутат от 139 мажоритарного округа "Слуга народа" Игорь Васильковский и наобещал с три короба, а потом о своих обещаниях забыл.

Когда же, недожавшись обещанного ремонта дороги, жители Раздельнянского района вышли на акцию протеста, в штабе Васильковского быстро нашли виновника - начальника областного управления "Укравтодора" Олега Варивору.

 

Чиновник с почетной должностью не согласился и напомнил народному депутату о деньгах: "Один нардеп, приехал на свой округ, сказал своим избирателям: "Денег в стране немерено" люди поверили и попросили профинансировать окончание ремонта Кучурганской участка дороги Р33, но денег нардеп пока не нашел и люди прибегли к крайним мерам. Теперь страдают все. Поэтому я призываю: думайте прежде чем обещать и не пытайтесь рассказывать о Нью-Васюки! Люди годами ждали ремонт на этом пути и для них она дорога жизни, и они верят, тем более если подобное говорит нардеп", - написал Олег Вривода на своей странице в Фейсбук.

 

Чтобы успокоить жителей и как-то повлиять на деблокирование дороги на место события в срочном порядке прибыл Игорь Васильковский. Он помахал перед протестующими бумагами, объяснив, что это – его депутатский запрос на имя главы Кабмина. Более того, вместе с товарищами по комитету транспорта Игорь Васильковский целый законопроект выписал по поводу дорог в Раздельнянском районе, так что, по словам Игоря Васильковского, деньги скоро будут и дорогу достроят.

Правда, он утаил от жителей маленький нюанс: законопроект в Кабмине прочитали и послали на доработку, вернее экспертную оценку. Выделять просто так 115 млн грн на дороги Раздельнянского района в Кабмине не намерены. Так что очень скоро акция протеста в Раздельнянском районе возобновиться. Ведь обещанных нардепом Васильковским денег нет и не предвидется.

Одесские ведомости
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16
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