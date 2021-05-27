Нардеп Юрчишин обратился к НАПК с требованием проверить наличие конфликта интересов у Витренко

Нардеп Ярослав Юрчишин: Фото: Партия "Голос"

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин ожидает от Национального агентства по предотвращению коррупции полноценного расследования относительно назначения Юрия Витренко на должность главы "Нефтегаза". Юрчишин напоминает, что это назначение произошло с нарушением закона "о предотвращении коррупции", который запрещает политикам занимать должности в предприятиях частного права (которым является "Нефтегаз") в течение года.

"Для того, чтобы политики не имели ни малейшей возможности влиять на предприятия, созданные в рамках реформы, Национальное агентство по предупреждению коррупции должен отслеживать такие "назначения" и останавливать их в судебном порядке. Ибо "лицо, уполномоченное на выполнение функций государства" не может быть назначено в компании, на которые воздействовала во время политической работы", — пишет Юричишин в своей колонке, опубликованной в СМИ.

По словам депутата, решение НАПК продемонстрирует насколько власть и Офис президента готовы выполнять антикоррупционное законодательство, которое сами же и разрабатывали и принимали в прошлом году.