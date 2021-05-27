Нардеп Юрчишин обратился к НАПК с требованием проверить наличие конфликта интересов у Витренко

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин ожидает от Национального агентства по предотвращению коррупции полноценного расследования относительно назначения Юрия Витренко на должность главы "Нефтегаза". Юрчишин напоминает, что это назначение произошло с нарушением закона "о предотвращении коррупции", который запрещает политикам занимать должности в предприятиях частного права (которым является "Нефтегаз") в течение года.
"Для того, чтобы политики не имели ни малейшей возможности влиять на предприятия, созданные в рамках реформы, Национальное агентство по предупреждению коррупции должен отслеживать такие "назначения" и останавливать их в судебном порядке. Ибо "лицо, уполномоченное на выполнение функций государства" не может быть назначено в компании, на которые воздействовала во время политической работы", — пишет Юричишин в своей колонке, опубликованной в СМИ.
По словам депутата, решение НАПК продемонстрирует насколько власть и Офис президента готовы выполнять антикоррупционное законодательство, которое сами же и разрабатывали и принимали в прошлом году.
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