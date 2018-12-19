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четверг, 20 декабря 2018 08:30

Нардеп спрогнозировал судьбу моратория на землю

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Нардеп спрогнозировал судьбу моратория на землю
В Украине обрабатывается более 32 млн га. Фото: Pöttinger

Верховная Рада продлит запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Такое убеждение высказал внефракционный народный депутат Виктор Чумак в комментарии Gazeta.ua.

"Мораторий будет продлен, поскольку остается огромный запрос у людей. Большинство фракций как популисты за это проголосуют", - сказал политик.

Он отметил, что при нынешней политической власти вводить рынок земли нельзя.

"Я сторонник рынка. Но для рынка земли нужны предпосылки. Когда за него идет борьба между латифундистами, которые сегодня оперируют огромными банками земли на договорных основах, и теми, кто хочет ее перехватить, то это не рынок земли. Нужно построить систему, которая бы не позволила этим злоупотреблять. Пока такой системы нет, остается система монополизации", - сказал Чумак.

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Общая площадь земель в Украине - более 60 млн га. Из них около 70% - это земли сельскохозяйственного назначения, из которых ежегодно обрабатывается более 32 млн га. Для сравнения, в Польше под сельскохозяйственное назначение задействована вдвое меньше площадь - около 14 млн га. В Германии - 12 млн га.

В Украине - наибольшее количество черноземов в мире - 28 млн га.

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Дата
20
декабря

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