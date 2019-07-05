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пятница, 05 июля 2019 14:12

Нардеп Шинькович удерживает лидерство на 189-м округе

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Нардеп Шинькович удерживает лидерство на 189-м округе
Результаты опроса социологической службы "PR-consult" показывают, что нардеп Андрей Шинькович проходит в Верховную Раду

В Верховную Раду может во второй раз пройти действующий нардеп Андрей Шинькович. Об этом свидетельствуют результаты свежего исследования социологической службы "PR-consult".

Социологическое агентство "PR-consult" провело социологическое исследование относительно электоральных симпатий в пределах избирательного округа № 189, охватывающего Белогорский, Красилоивський, Изяславский, Теофипольский районы и г.. Нетишин Хмельницкой области.

Исследование было проведено в течение 30 июня - 4 июля этого года.

В ходе исследования было опрошено 2500 респондентов от 18 лет, проживающих в пределах населенных пунктов округа. Статистическая погрешность не превышает 3%.

На этом округе зарегистрировано рекордное для Хмельницкой областм количество кандидатов в народные депутаты Украины - 26 кандидатов, из которых 9 представляют политические партии, остальные - баллотируются как самовыдвиженцы.

В ходе исследования среди всех опрошенных 62% высказали однозначную готовность принять участие в голосовании 21 июля, еще 23% отметили, что скорее готовы принять участие, 12% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Итак, симпатии избирателей по кругу № 189 по состоянию на начало июля распределились следующим образом (учтено процент голосов избирателей, пожелавших принять участие в голосовании):

1. Андрей Шинькович, самовыдвиженец, народный депутат Украины восьмого созыва - 23,7%.
2. Елена Копанчук, адвокат из Хмельницкого, выдвинутая политической партией "Слуга народа" - 18,2%.
3. Вадим Лозовой, самовыдвиженец, экс-председатель Хмельницкой ОГА, заместитель руководителя ООО "Эпицентр" - 17,3%.
4. Александр Буханевич, самовыдвиженец, проректор Хмельницкого университета экономики и права - 15,5%.

Остальные кандидаты набирают менее 3%.

Не определились с ответом - 22,6%.

Шинькович хорошо известен в округе, в частности, многочисленными благотворительными акциями и предоставлением действенной помощи многим объектам социальной инфраструктуры. В последнее время констатируется его отход от политической партии "За конкретні справи" (ЗКС), которая считается проолигархичною партией и имеет наибольшую фракцию в Хмельницком облсовете.

Вместе с тем, отмечено, что ситуация в округе стремительно меняется в связи с неожиданным вхождением в избирательную гонку представительницы "Слуги народа", которая стремительно наращивает свой рейтинг. При этом констатируется, что предвыборная агитация за А. Копанчук масштабно до сих пор не велась.

Зато фактически еще до начала официального старта предвыборной агитации, досрочно "стартовал" Вадим Лозовой, которого связывают с ближайшим окружением хозяина "Эпицентра" и по совместительству - главы партии "За конкретные дела" Александра Гереги. Глава фракции "ЗКС" в облсовете, В. Лозовой масштабно использует административный ресурс для организации встреч с избирателями, констатируют представители общественной сети "ОПОРА" на Хмельнитчине.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины девятого созыва состоятся в воскресенье, 21 июля 2019.

Предыдущие парламентские выборы на округе в 2014 году выиграл Андрей Шинькович.

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