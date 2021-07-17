Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко

Нардеп опубликовал соответствующий ролик в субботу. Фото: t.me/evgeniishevchenko

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, которого исключили из фракции, снова поехал в Беларусь.

17 июля политик опубликовал видеообращение из Витебска в Telegram. По его словам, на улицах везде "счастливые и веселые" белорусы.

"Хочу показать ночной Витебск. Так сказать, маленький такой диктаторский режим. Улицы полны автомобилей и людей", – отметил нардеп.

На костюме Шевченко виднелся нагрудный знак нардепа. В конце видеоролика он поинтересовался, почему другие парламентарии "с ним поссорились".

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"Привет из братской Беларуси", – подписал видео народный депутат.

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Народного депутата от "Слуги народа" Шевченко 24 мая исключили из фракции. Заявили, что нардеп нанес ущерб международному имиджу Украины. Когда в Беларуси задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, Шевченко восхвалял самопровозглашенного президента страны, диктатора Александра Лукашенко. 20 апреля Шевченко в Минске встречался с Лукашенко. В позапрошлом году "слуга" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах". В феврале он ездил на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси.